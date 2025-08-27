الاحتلال يقتحم سبسطية ويعتدي على مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، واعتدت على المواطنين بالضرب.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة منذ أكثر من ٢٤ ساعة، حولت خلالها بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية، ونشرت قناصتها على أسطح منازل أخرى.

وبحسب المصادر، دهم جنود الاحتلال عشرات المنازل داخل البلدة منذ مساء أمس، وفتشوها، وحطموا محتوياتها، واعتدوا بالضرب على بعض ساكنيها.

ونقلت الطواقم الطبية أحد المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أجروا تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين.

كما دهم جنود الاحتلال بعض المحلات التجارية، وسرقوا منها النقود والبضائع.