37 مصابا حصيلة عدوان الاحتلال على مدينة نابلس

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل لمدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 37 إصابة، بينها إصابتان بالرصاص الحي و27 إصابة بالغاز المسيل للدموع و5 اصابات بالمطاط وإصابة شظايا رصاص، وحالتين جراء السقوط والاعتداء بالضرب، خلال الاقتحام للبلدة القديمة في المدينة.

وأكدت مصادر محلية بأن الاقتحام استمر قرابة 14 ساعة، وأسفر عن حالتي اعتقال وإجبار عدة عائلات على إخلاء منازلها، وتحويل منازلها لثكنات عسكرية، قبل انسحابه.

وبحسب مصادر محلية وأمنية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين داخلها، وأجبرت عدة عائلات على إخلاء منازلها في حي القصبة، وأبلغتهم بالعودة عصرا.

كما انتشرت قوات الاحتلال في أحياء المدينة، ونشرت القناصة في منطقة شارع سفيان وميدان الشهداء وسط المدينة، كما اقتحمت عدة محلات تجارية في منطقة رأس العين.