الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون شخص يواجهون المجاعة بغزة

فلسطين اليوم

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من نصف مليون شخص باتوا يواجهون خطر المجاعة في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض منذ قرابة عامين، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا في تصريحات صحفية "لا يكاد أحد في غزة يخلو من الجوع"، مشيرة إلى أن المجاعة في القطاع ليست نتيجة لكارثة طبيعية أو جفاف، بل ناجمة عن الصراع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية منذ 22 شهرًا.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يتوقع أن يعاني نحو 132 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، كما تضاعف عدد الأطفال المعرضين لخطر الموت ثلاث مرات، وسط تحذيرات من ارتفاع عدد الوفيات بين النساء الحوامل والمرضعات جراء نقص الغذاء والرعاية الصحية.

وشددت "مسويا" على أن الوضع يتطلب زيادة عاجلة وكبيرة في حجم المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجات 2.1 مليون فلسطيني يعانون من الجوع والمرض في القطاع، مؤكدة أن الأمم المتحدة بحاجة إلى دعم دولي عاجل لتأمين الإمدادات ومنع تفشي المجاعة على نطاق أوسع.