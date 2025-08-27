ما الأمراض التي تسببها لدغات البعوض؟

فلسطين اليوم

يمكن أن تسبب لدغات البعوض ضرراً صحياً حقيقياً، ليس فقط حكة خفيفة وتهيجا جلديا، بل وردود فعل تحسسية خطيرة، وأحياناً أمراضاً خطيرة.

الدكتور دينيس أكسيونوف، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، وأخصائي التخدير والإنعاش، قال عن مخاطر لدغات البعوض: "عندما يلدغ البعوض الجلد، فإنه يحقن لعابه المحتوي على مضادات التخثر- مواد تمنع تخثر الدم، في الجرح، ما يسبب رد فعل تحسسي موضعي - احمرار وتورم وحكة. ونادرا ما تحدث ردود فعل تحسسية شديدة للدغات البعوض، خاصة لدى مرضى الحساسية والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف في منظومة المناعة. لذلك إذا ظهرت أعراض مثل التورم الشديد أو الحمى، فيجب استشارة الطبيب".

ووفقا له، معظم اللدغات آمنة عادة، ولكن البعوض في بعض الحالات قد لا يثير الحساسية فحسب، بل ينقل أيضا العدوى، وخاصة في الدول الاستوائية، ولكن لا يمكن استبعاد هذا الخطر تماما في المناطق الأخرى.

وأشار الطبيب، إلى أن أخطر الأمراض التي ينقلها البعوض هي الملاريا، وحمى غرب النيل، وداء الفيلاريات، وبعض أنواع عدوى الفيروسات المنقولة بالمفصليات.

ووفقا له، يمكن أن يتطور داء الفيلاريات، الذي تسببه الديدان الطفيلية، إذا كانت البعوضة حاملة ليرقات الديدان الطفيلية. وهذا المرض نادر في روسيا مثلا، حيث لا تسجل وزارة الصحة أكثر من 100 حالة سنويا. ولكن بسبب تغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، يمكن أن "يتوسع" نطاق انتشاره جغرافيا.

وأوصى الطبيب، باستخدام طاردات البعوض والناموسيات وتجنب الأماكن التي يتجمع فيها البعوض مساء للتقليل من المخاطر.