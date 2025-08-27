لليوم الـ213: قتل ودمار خلال عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيميها

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، شمال الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ213 تواليا، ولليوم 201 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية وتصعيد متواصل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دفعت اليوم بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة إلى وسط المدينة، وتحديدا في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ونصبت حاجزا على عرض الشارع ومنعت حركة مرور المركبات وأعاقت تنقل المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال اعتلوا سطح مبنى العدوية التجاري في المكان، في الوقت الذي انتشر عدد آخر من المشاة في الشوارع المجاورة وتحديدا شارع باريس، حيث أوقفوا الشبان وأخضعوهم للاستجواب دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، شهدت المدينة وأحياؤها وضواحيها خاصة ذنابة واكتابا وشويكة، اقتحامات وتحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة التي تجوب الشوارع الرئيسية، وتعترض عمدا تحرك المركبات والمواطنين عبر إقامة الحواجز الطيارة، مع تفتيش وتدقيق في الهويات.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في حي المهداوي في ضاحية شويكة شمال المدينة، واحتجزت المواطنة أم فادي جعرون بعد مداهمة منزلها وتفتيشه، لبعض الوقت إذ اقتادتها معها، وأخضعتها للتحقيق الميداني قبل الإفراج عنها لاحقا.

وبالتوازي، تواصل قوات الاحتلال فرض حصارها المطبق على مخيمي طولكرم ونور شمس، وتمنع دخول السكان إليهما لتفقد منازلهم، وتطاردهم وتطلق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية تجاههم.

وكان مخيما طولكرم ونور شمس قد تعرضا لعمليات هدم واسعة النطاق خلال الشهرين الماضيين، لعدد كبير من المباني السكنية، ضمن مخطط الاحتلال لهدم المئات من المنازل، التي طُرد أصحابها منها قسرا، وتحويلها إلى ركام مع عمليات إحراق منازل أخرى، حيث وصل عدد المباني التي هُدمت بالكامل خلال العدوان المتواصل إلى 1000 وحدة سكنية، وآلاف أخرى هُدمت بشكل جزئي، فضلا عن الدمار والتخريب الشاملين للمنازل المتبقية، في ظل غياب أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية في المخيمين.

وأدى التصعيد إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، مع استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق خالية من الحياة.

كما أسفر العدوان عن استشهاد 14 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات.