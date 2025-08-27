وصول 76 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، عن وصول 76 شهيداً منهم "1 انتشال" و298 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,895 شهيدًا و158,927 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، مضيفة: "بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,050 شهيدًا و46,886 إصابة".

وأوضحت، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 18 شهيدًا و106 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,158 شهيدًا وأكثر من 15,843 إصابة.

وبيّنت، أن مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت 10 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 313 حالة وفاة، من ضمنهم 119 طفلًا.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة:

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة