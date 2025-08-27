أسعار العملات
دولار أمريكي3.36
يورو3.91
جنيه مصري0.07
دينار أردني4.74
جنيه إسترليني4.53
بالفيديو الصحة تنشر توضيحاً مهماً بشأن استهداف الاحتلال قسم العمليات في مجمع ناصر
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، توضيحاً مهماً حول استهداف جيش الاحتلال لقسم العمليات في مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بتاريخ 25 أغسطس 2025 الساعة 10 صباحا.
وأول أمس، استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية مبنى الياسين التابع لمجمع ناصر الطبي بقذيفتين، أدت إلى استشهاد أكثر من 20 مواطناً بينهم 5 صحفيين.