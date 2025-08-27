فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، توضيحاً مهماً حول استهداف جيش الاحتلال لقسم العمليات في مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، بتاريخ 25 أغسطس 2025 الساعة 10 صباحا.

وأول أمس، استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية مبنى الياسين التابع لمجمع ناصر الطبي بقذيفتين، أدت إلى استشهاد أكثر من 20 مواطناً بينهم 5 صحفيين.