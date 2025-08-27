كم عدد الأسرى الذين استشهدوا في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023؟

فلسطين اليوم

أعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، أن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين قضوا داخل سجون الاحتلال منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ (77) أسيراً، جميعهم من أصحاب الهويات المعلومة، مشيراً إلى أن أسباب الوفاة تنوعت بين التعذيب، الإهمال الطبي، وسوء ظروف الاحتجاز.

وأوضح المركز أن 60% من الشهداء الذين ارتقوا خلال هذه الفترة هم من سكان قطاع #غزة، كانوا قد اعتُقلوا خلال الاجتياحات البرية التي نفذها جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع.

وبيّن أن العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة منذ بداية الاحتلال ارتفع إلى (314) شهيداً، مطالباً بتدخل دولي عاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، وضمان توفير الحماية القانونية والإنسانية لهم.