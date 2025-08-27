لماذا يجب غسل الموز قبل تناوله؟

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك، في اليوم العالمي لمحبي الموز، أن من الضروري غسل الموز قبل تناوله، لأن قشرته قد تحتوي على ملوثات غير مرئية ومواد كيميائية وبكتيريا ممرضة.

ووفقا للمكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك، يعتقد الكثيرون أن القشرة الكثيفة والمرنة للموز توفر حماية كاملة للفاكهة من الميكروبات، لكن هذا اعتقاد خاطئ. لذلك من الضروري عدم إهمال النظافة عند التعامل مع الموز، الذي قد يكون قطع مسافات طويلة من المزرعة إلى المائدة. وبينما يجب أن تلتزم طرق إنضاج الموز ونقله بمعايير السلامة، إلا أن هذا لا يحدث دائما.

وقد تحتوي قشور الموز على ملوثات خفية، إضافة إلى مواد كيميائية خطيرة مثل المبيدات المستخدمة في الزراعة والمعالجة، وكذلك بكتيريا ممرضة، بما في ذلك الإشريكية القولونية. وعند تقشير موزة متسخة غير مغسولة، تنتقل هذه المواد إلى الجزء الصالح للأكل، ومن ثم إلى الفم، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية تتراوح بين اضطرابات معوية بسيطة وأمراض معدية خطيرة.

وعلى الجانب الإيجابي، تعتبر الموزة مصدرا غنيا بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز وفيتامينات A وB6 وC. كما تحتوي على مركبات تشبه هرمون السعادة (السيروتونين)، ما يمنح شعورا بالقوة والبهجة. وتتميز الموزة أيضًا بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الآثار البيئية الضارة، وتفيد الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية، وعمل العضلات، وصحة الجلد.