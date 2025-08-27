لابيد يُهاجم نتنياهو لتحميله بايدن مسؤولية عملية 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتحميل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن المسؤولية عن عملية السابع من أكتوبر 2023.

وقال قال زعيم المعارضة يائير لابيد عن تصريح نتنياهو: "تصريحك بأن عملية 7 أكتوبر ما كانت لتحدث لو كان ترامب رئيسًا هو ضرب من الجنون.

وأضاف لابيد: "لقد كنتَ رئيسًا للوزراء، وهذه مسؤوليتك، وبكلامك هذا تُضرّ بالعلاقات مع الديمقراطيين واليهود الأمريكيين، وتُحمّل بايدن مسؤولية الكارثة."