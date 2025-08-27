الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء: 1500 جثمان شهيد من غزة تحتجزهم "اسرائيل" منذ بداية الحرب

فلسطين اليوم

أكدت الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء اليوم الأربعاء 27 أغسطس2025 أنّ الاحتلال ما زال يحتجز جثامين 726 شهيداً في ثلاجاتها ومقابر الأرقام. من بينهم 256 شهيداً مدفونين في مقابر الأرقام، و469 شهيداً محتجزين منذ عودة هذه السياسة في العام 2015، في مؤشر واضح على تصاعد هذه السياسة في السنوات الأخيرة، من بين هؤلاء الشهداء 67 طفلاً، و85 شهيدا من الحركة الأسيرة، و10 نساء

وقالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين ، انه ووفقا لمصادر إسرائيلية تم احتجاز جثامين أكثر من 1500 شهيدا من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في العام 2023 ويتم احتجازهم في معسكر سدي تيمان بظروف غير إنسانية، ما يؤكد الطابع الممنهج والطويل الأمد لهذه الانتهاكات.