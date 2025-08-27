متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء 27 اغسطس 2025، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل "جماعات الهيكل" استهداف الأقصى، مستغلة المناسبات الدينية في مسعى لتهويده، في حين تتواصل الدعوات المقدسية ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستعمرين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع الديني والتاريخي القائم فيه، وفرض وقائع تهويدية عليه.

كما يواصل المستعمرون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتتصاعد أعداد المقتحمين وتنتهك حرمات المسجد بشكل أكبر خلال الأعياد والمناسبات اليهودية.