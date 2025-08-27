استشهاد العّداء الدولي علام العمور قرب مركز المساعدات في خانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت المصادر الطبية عن استشهاد العّداء الفلسطيني الدولي علام عبد الله العمور، برصاص الاحتلال قرب مركز المساعدات الأمريكية جنوب خانيونس.

ويرفع الشهيد العمور عدد شهداء الأسرة الرياضية والكشفية في فلسطين 808 شهيداً منذ اندلاع الحرب على ، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والرياضية الدولية.

وبلغ عدد المنشآت الرياضية التي دمرتها قوات الاحتلال حتى الثالث من يوليو الجاري 264 منشأة، بواقع 184 دُمرت بالكامل، و81 منشأة أصابها دمار جزئي، ومن بين تلك المنشآت، طال قصف الاحتلال 12 ملعباً أنشئت بتمويل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ما أدى لتدميرها، كما تحولت ملاعب اليرموك وفلسطين ومحمد الدرة في قطاع غزة إلى مراكز إيواء للنازحين.