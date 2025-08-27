الحرس الثوري الإيراني: مقتل 13 إرهابيا في عملية أمنية بمحافظة سيستان وبلوشيستان

فلسطين اليوم

أعلن الحرس الثوري الايراني​، عن “مقتل 13 إرهابيا في عملية أمنية بمحافظة سيستان وبلوشيستان واعتقال عدة إرهابيين”.

وفي 23 آب، أعلنت مديرية الاستخبارات العامة في محافظة ​سيستان وبلوشستان​ في ​إيران​، عن “تفكيك خلية إرهابية وإحباط إحدى أكبر المؤامرات الإرهابية شرقي ايران”، مؤكدة مقتل 6 من أفراد الخلية وتوقيف اثنَين، وفق ما نقلت وكالة “مهر” الإيرانية.

وفي التفاصيل، أوضحت المديرية حينها أنّه “دخلت هذه الخلية الإرهابية، المجهزة بمختلف الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة، البلاد من الحدود الشرقية في الأيام الأخيرة، وكانت تحاول تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة ومحددة الأهداف”.