مجلس الأمن يعقد جلسته الشهرية وغزة محور التركيز الرئيسي للجلسة
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 ، جلسته الشهرية المعتادة المفتوحة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية."
ومن المقرر أن يستمع الأعضاء في بداية الجلسة الى إحاطة من نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز العقباروف، على أن تتبع بعدها مشاورات مغلقة.
ويتوقع أن يكون توسع إسرائيل في عدوانها العسكري في غزة محور التركيز الرئيسي للجلسة.