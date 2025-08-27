اجتماع موسع بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم وترامب يتراجع عن تصريحاته

فلسطين اليوم

أكد المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن عقد اجتماع موسع بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، في حين تراجع ترامب من التصريحات التي أطلقها بشأن غزة .

وقال ويتكوف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز عن عقد اجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون موسعا وسيحضره ترامب.

وأكد ويتكوف "أن هناك خطة شاملة للغاية نعدها فيما يتعلق باليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة"، مشيرا إلى أنها ستعكس الدوافع الإنسانية للرئيس ترامب.

وأكد المبعوث الأميركي أن بلاده ترغب في أن تتم إعادة جميع الأسرى إلى ذويهم.

وتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تصريحات سابقة له بأن هناك نتائج حاسمة وشيكة بشأن قطاع غزة، وقال" إن لا شيء حاسما، هذا الوضع مستمر منذ مدة طويلة، مضيفا أنه لا يمكن توقع أي شيء نهائي بشأن إمكانية خروج نتيجة قطعية في غزة خلال بضعة أسابيع.

وأوضح أن هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة من دون أي نتيجة حاسمة، و"آمل أن تُحل مشاكل غزة والتي بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت".

والاثنين، أشار ترامب إلى أن الوضع في غزة سيئ للغاية، وقال "أعتقد أننا سنصل إلى نتيجة جيدة وحاسمة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة".​​​​​​​

من جهته قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن هناك اجتماعات طويلة هذا الأسبوع بشأن الصراعات في غزة وإيران والنزاع بين روسيا وأوكرانيا، معبرا عن أمله في تسوية هذه الملفات بطريقة أو بأخرى قبل نهاية هذا العام.