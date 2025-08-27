الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أطلق من اليمين.. وصفارات الإنذار تدوي في القدس وتل ابيب

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخا أُطلق من اليمن، عقب دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق منها تل أبيب والقدس المحتلة ومستوطنات الضفة.

وقبيل اطلاق صفارات الانذار أعلن جيش الاحتلال رصد صاروخ قادم من اليمن.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية أن حركة الطيران في مطار اللد توقفت مؤقتا قبل أن تعاود الاستئناف.

ويُعدّ هذا الإطلاق الأول من جانب اليمن في اتجاه الاحتلال منذ العدوان الذي شنّه سلاح الجو الإسرائيلي، الأحد الماضي، على مواقع بنى تحتية في صنعاء، شملت قصف مخازن وقود ومحطات طاقة.

وتستمرّ القوات المسلحة اليمنية في عملياتها المساندة لقطاع غزّة، وتؤكّد أنّ وقفها مرتبط بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.