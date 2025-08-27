الاحتلال يقتحم البلدة القديمة بنابلس ويفرض حصاراً ويجبر العائلات على إخلاء منازلهم

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، مدينة نابلس، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة.

وأفادت مصادر محلية وامنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين داخلها، وأجبرت عدة عائلات باخلاء منازلها في حي القصبة، وأبلغتهم بالعودة عصرا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في أحياء المدينة، ونشرت القناصة في منطقة شارع سفيان وميدان الشهداء وسط المدينة، كما اقتحمت عدة محال تجارية في منطقة رأس العين.