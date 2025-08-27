691 يوماً على حرب الإبادة.. شهداء في خانيونس والدرج ونسف منازل المواطنين في الصفطاوي والنزلة

فلسطين اليوم

تتواصل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 لليوم الـ691 على التوالي ، وسط استهداف خيام النازحين في المواصي جنوب القطاع ، واستمرار قصف المنازل على رؤوس سكانيها في مدينة غزة ، وتفجير منازل المواطنين في النزلة والصفطاوي وآخر شارع الجلاء.

مصادر طبية أعلنت عن استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال المدفعي لأحد المنازل في حي الدرج بمدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بجراح، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان.

وكان ثلاثة شهداء وعدد من الاصابات ارتقوا فجر اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة اصداء شمال مدينة خانيونس وهم : محمد يعقوب ابو جراد، لؤي محمد ابو جراد ، شفيقة عمر ابو جراد

مصادر محلية أشارت الى استشهاد مواطنين وعدد من الجرحى جراء قصف صهيوني استهدف النازحين في مخيم القادسية بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت طائرات مسيّرة (كواد كابتر) تُسقط قنابل بكثافة في مناطق متفرقة شمال قطاع غزة، خصوصًا في النزلة والصفطاوي وآخر شارع الجلاء، فيما المدفعية قصفها تواصل دون توقف شمال القطاع..

ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 62,819 شهيدًا و 158,629 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,975 شهيدًا و 46,588 إصابة.

وبلغ إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,140 شهيدًا وأكثر من 15,737 إصابة

وارتفع العدد الإجمالي نتيجة المجاعة وسوء التغذية إلى 303 حالة وفاة، من ضمنهم 117 طفلًا.