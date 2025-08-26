كتائب القسام تنشر مشاهد لكمين بيت حانون

فلسطين اليوم

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، مشاهد لكمين نفذته في بيت حانون الشهر الماضي أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 20 آخرين.

ويعود الكمين الذي بثت القسام توثيقه عبر قناتها في "تيليجرام" إلى السابع من يوليو/ تموز الماضي، ووقع في منطقة كلية الزراعة.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 5 من جنوده وإصابة 20 آخرين بجروح مختلفة.

وقال مصدر قيادي بـ"القسام"، إن الكمين وقع مساء 7 يوليو بحي الزراعة الملاصق لموقع وحاجز "إيرز" أقصى شمال بيت حانون.

وأضاف "بعد الرصد تم زرع عبوتين تلفزيونية ورعدية قبل ١٢ ساعة من الكمين بمسار متوقع للعدو".

وأكد المصدر أن مقاتلي الكتائب جهزوا المكان بعبوتين مضادتين للأفراد لتستهدفا قوة الاستطلاع وقوة الإنقاذ.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في مايو/ أيار الماضي عن إطلاق سلسلة عمليات "حجارة داود" ردا على "عربات جدعون" وهو المسمى الذي أطلقه جيش الاحتلال على توسيع عدوانه البري في قطاع غزة.