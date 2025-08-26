البرلمان العربي يدين تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

دان البرلمان العربي، مساء اليوم الثلاثاء، تصعيد الاحتلال الخطير الجاري في الضفة الغربية، وآخره اقتحام قواته مدن رام الله والبيرة والخليل والاعتداءات الوحشية بحق المواطنين، بالتزامن مع تصعيد وتيرة اعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح على القرى والبلدات الفلسطينية بحماية قوات الاحتلال.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أن هذه الانتهاكات والاعتداءات تأتي استمرارًا لحرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهج والتهجير التي ينتهجها الاحتلال في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وضرب بعرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية.

وطالب اليماحي المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، والوقوف بوجه صلف وغطرسة الاحتلال، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف هذه الاعتداءات وجرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية العاجلة له.