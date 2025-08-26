إصابات باعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

فلسطين اليوم

أصيب فلسطينيون ونشطاء أجانب، مساء الثلاثاء، في هجوم للمستوطنين على خربة اقواويس بمسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الاحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات اعتداء بالضرب منهم 3 متضامنات فتيات وشاب في مسافر يطا وجرى نقلهم للمستشفى.

وأوضح الناشط في مقاومة الاستيطان ،أسامة مخامرة، في تصريح صحفي أن 3 نشطاء أجانب أصيبوا بالأجزاء العليا من أجسادهم نتيجة الاعتداء عليهم بالعصي والهراوات، وتم نقلهم لمستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج ،ورفضوا نقلهم بالإسعاف التابع للاحتلال.

كما كسر المستوطنون مركبة للنشطاء الأجانب وجرار زراعي للمواطن طالب النعامين، وحطموا نوافذ المساكن وكسروا محتوياتها، كذلك حطموا وحدة طاقة شمسية مغذية للقرية.