70 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 70 فلسطينيا في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 70 مواطنا بينهم أطفال ونساء في غارات الاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة.

وبحسب مصادر في مستشفيات غزة، ارتقى 30 مواطنا في شمال قطاع غزة، و 20 شهيدا في وسط القطاع، و 20 شهيدا في جنوب القطاع.

ووفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,819 شهيدًا و 158,629 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.