الصليب الأحمر يطالب بحماية المرافق الطبية والصحفيين

فلسطين اليوم

طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، باحترام وحماية المرافق الطبية والصحفيين والمستجيبين الأوائل، وفق ما ينصّ عليه القانون الدولي الإنساني، وعدم مهاجمتهم مطلقاً، مشددة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لدعم عملهم وضمان سلامتهم.

وقالت اللجنة الدولية، في بيان، "إنّ تضرّر منشأة صحية مثل مجمع ناصر الطبي في غارة صباح أمس الاثنين، ومقتل وإصابة أفراد من الطواقم الطبية والصحفيين والمرضى والمستجيبين الأوائل نتيجة لذلك، "أمرٌ غير مقبول"".

وأضافت أن مجمع ناصر هو أحد آخر المستشفيات الرئيسية التي ما تزال تعمل في جنوب غزة، إذ يوفّر خدمات طبية حرجة ومتخصصة لآلاف المرضى في منطقة لم يتبقَّ فيها سوى عدد محدود من المرافق الصحية في ظل استمرار الأعمال العدائية.

وأوضحت أن هذه الغارات "تؤدي إلى سقوط الضحايا وتدمير مرافق حيوية يحتاجها مرضى لا يكاد يتبقى لهم أي ملاذ آمن".

وأشارت إلى أن مجمع ناصر تُحال إليه حالات من مستشفى الصليب الأحمر الميداني ومن وحدات طبية أخرى، ومن الضروري ضمان استمرارية عمله وإمكانية وصول المرضى والكوادر الطبية إليه على حد سواء.

ودعت اللجنة الدولية إلى احترام وحماية كل من يؤدي دوراً أساسياً في صون حياة الناس وكرامتهم في خضم النزاعات المسلحة.