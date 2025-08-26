أردوغان: لن نترك أشقاءها بغزة وحدهم في مواجهة مظالم إسرائيل "الدنيئة"

فلسطين اليوم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده تدافع بأقوى شكل عن حقوق غزة، وقضيتها العادلة.

جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 954 للانتصار بمعركة ملاذكرد التاريخية، أقيمت في حديقة وطنية تحمل الاسم نفسه بولاية موش شرقي البلاد.

وقال الرئيس أردوغان: "ندافع بأقوى شكل عن حقوق غزة وقضيتها العادلة عبر الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية (مع زعماء ومسؤولين في العالم) والاجتماعات الدولية إلى جانب مساعداتنا الإنسانية التي تجاوزت 102 ألف طن".

وشدد على أن تركيا تدافع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل، ولا تترك أشقاءها بغزة وحدهم أبدا في مواجهة مظالم إسرائيل "الدنيئة".

وأردف: "تركيا هي الملاذ الأكثر أمانا لإخوتنا خارج حدودنا حين يواجهون الشدائد".

الرئيس أردوغان أكد على دعم تركيا إرساء السلام الدائم في المنطقة بأكملها وحل المشاكل عبر الحوار والدبلوماسية.