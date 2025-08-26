3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جنوب مدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال قرب مسجد الاستجابة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة:

وأشارت المصادر، إلى أن حصيلة الشهداء ارتفعت منذ فجر اليوم إلى 51 شهيدا، بينهم 20 في شمال قطاع غزة، و13 وسط القطاع، و18 جنوب القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية خلفت 62 ألفا و744 شهيداً، و158 ألفا و259 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أسفرت عن استشهاد 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلاً.