قناة عبرية: ديرمر يُحاول التوصل لصفقة شاملة بالشروط الخمسة!

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، إن وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي رون ديرمر يعمل على الدفع بمفاوضات إنهاء الحرب على غزة.

وقالت الصحيفة العبرية: "إن ديرمر يحاول التوصل لصفقة شاملة ومن غير المرجح أن يخرج وفد مفاوض قبل إحراز تقدم في الشروط الخمسة لإنهاء الحرب".

كما أشارت إلى أن وزراء الكابينت سيتلقون اليوم إحاطة بشأن التطورات في كافة جبهات الحرب.

يشار إلى أن القناة "13" العبرية، قالت إن لن مجلس الوزراء الإسرائيلي "الكابينت" لن اقتراح الوسطاء اليوم، إذ لا تنوي "إسرائيل" الرد عليه إطلاقًا.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية خلفت 62 ألفا و744 شهيداً، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.