وزير إسرائيلي: سأدعم أي صفقة تعيد الـ 50 محتجزاً وهذا ما سنفعله إذا لم توافق حماس!

الساعة 02:09 م|26 أغسطس 2025
إيلي كوهين وزير الطاقة الإسرائيلي
فلسطين اليوم

قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، إن: "قرار السيطرة على مدينة غزة أدى إلى مرونة من جانب حركة حماس.

وأضاف كوهين في تصريح صحفي: "نريد خطوة لإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين وهذا ما سنناقشه اليوم في الحكومة المصغرة (الكابينت)".

وأكد كوهين أنه سيدعم أي صفقة تعيد جميع الـ 50 محتجزاً، مستدركاً: "لكن إذا لم تقبل حركة حماس الشروط، فسوف نتقدم في غزة".

إيلي كوهين إسرائيل الحرب على غزة احتلال مدينة غزة غزة تباد