وزير إسرائيلي: سأدعم أي صفقة تعيد الـ 50 محتجزاً وهذا ما سنفعله إذا لم توافق حماس!

فلسطين اليوم

قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، إن: "قرار السيطرة على مدينة غزة أدى إلى مرونة من جانب حركة حماس.

وأضاف كوهين في تصريح صحفي: "نريد خطوة لإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين وهذا ما سنناقشه اليوم في الحكومة المصغرة (الكابينت)".

وأكد كوهين أنه سيدعم أي صفقة تعيد جميع الـ 50 محتجزاً، مستدركاً: "لكن إذا لم تقبل حركة حماس الشروط، فسوف نتقدم في غزة".