وزير إسرائيلي: سأدعم أي صفقة تعيد الـ 50 محتجزاً وهذا ما سنفعله إذا لم توافق حماس!
قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، إن: "قرار السيطرة على مدينة غزة أدى إلى مرونة من جانب حركة حماس.
وأضاف كوهين في تصريح صحفي: "نريد خطوة لإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين وهذا ما سنناقشه اليوم في الحكومة المصغرة (الكابينت)".
وأكد كوهين أنه سيدعم أي صفقة تعيد جميع الـ 50 محتجزاً، مستدركاً: "لكن إذا لم تقبل حركة حماس الشروط، فسوف نتقدم في غزة".