مهمة مستحيلة.. "معاريف" ترصد معوقات احتلال مدينة غزة

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، أن إخراج نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة خلال شهرين عملية شبه مستحيلة من الناحية اللوجستية والسياسية والعسكرية، مشددة على أن حياة الأسرى الإسرائيليين في خطر وقد يُقتلوا أو يعدموا بأي "حركة خاطئة" من الجيش.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هناك إمكانية لبقاء مئات الآلاف في غزة كما حصل في العمليات السابقة وهو ما سيُعقّد الأمور بشكل كبير.

وقالت: "حتى لو نجحت عملية السيطرة على غزة فإن حماس لن تختفي وستتحول إلى حرب العصابات"، مضيفة، أن "إسرائيل" أمام معضلة من الدرجة الأولى بسبب التضحية بالأسرى وجعل استعادتهم ليست أولوية.