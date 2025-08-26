تفاصيل الوضع الصحي والاعتقالي لعدد من أسرى "مجدو"

فلسطين اليوم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها، الصادر اليوم الثلاثاء، بعد زيارة محاميها عن حالتين مرضيتين لأسيرين يقبعان في سجن "مجدو"، إحداهما: حالة الأسير آدم أبو الحسن (21 عاماً) من بلدة بيت عور التحتا/ رام الله، الذي يعاني سرطان الدم، ويأخذ العلاج يومياً، والمتمثل في حبة دواء، وكان قد عانى إسهالا شديدا لمدة سنة كاملة، ما أدى إلى نقص حاد في الفيتامينات حيث فقد من وزنه حوالي 25 كيلوغراما.

يذكر أن الأسير أبو الحسن معتقل منذ تاريخ 20/5/2024 وما زال موقوفاً.

بينما يشتكي الأسير حبيب الله سباتين (17 عاماً) من بلدة حوسان/ بيت لحم، المعتقل إدارياً، من الجيوب الأنفية، وهو بحاجة ماسة إلى البخاخ الخاص لذلك، كما أصيب الأسير بمرض السكابيوس، وشُفي منه، إلا أن المرض عاد إليه وهو بحاجة إلى علاج، كما يعاني الأسير وجعا في أسنانه نتيجة كسر في سلك التقويم.

كما تمت زيارة الأسير محمد حمدان (17 عاما) من بلدة قفين /طولكرم، المعتقل بتاريخ 29/1/2025 وما زال موقوفاً، وهو في صحة جيدة ووضعه الصحي مستقر.