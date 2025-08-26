"التربية": 18.489 طالبا استُشهدوا ودمرت 232 مدرسة وجامعة بالكامل

فلسطين اليوم

قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن 18.489 طالبا استُشهدوا 28.854 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 18.346، والذين أصيبوا إلى 27.884، فيما استُشهد في الضفة 143 طالب وأصيب 970 آخرون، إضافة إلى اعتقال 740.

وأشارت إلى أن 970 معلما وإداريا استُشهد وأصيب 4533 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 199 في الضفة.

ولفتت إلى أن 160 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية و93 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" للقصف والتخريب، فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي، أما في الضفة فقد تعرضت 152 مدرسة للتخريب، و8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب، إضافة إلى أن دوام الجامعات اعتمد الكترونيا بسبب الظروف الراهنة.