مستوطنون يواصلون تمديد خطوط مياه في الأراضي الرعوية بالأغوار الشمالية

فلسطين اليوم

يواصل مستوطنون، منذ الليلة الماضية، تمديد خطوط مياه في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين يواصلون منذ الليلة الماضية، تمديد خطوط مياه بلاستيكية من البؤرة الاستيطانية القريبة من خيام المواطنين في الحمة، باتجاه الأراضي الرعوية التي أغلقوها أمام المواطنين غربا.

ومنذ عدة أشهر تشهد المناطق القريبة من الحمة هجوما كبيرا من المستوطنين ضد رعاة الماشية الفلسطينيين، وإغلاق مئات الدونمات من الأراضي الرعوية أمامهم، مما أجبرهم على تركها.