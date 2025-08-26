فلسطين اليوم

كان حلمهما أبسط مما يتخيله أي شخص، لكن ما حدث معهما كان أكبر من أن يستوعبه أي عقل، فقصة حبهما التي نشأت من بين الركام والدمار وأصوات القصف، انتهت كذلك بينها، لتسجل نهاية موجعة لحكاية عشق المصور محمد سلامة وخطيبته الصحفية هلا عصفور..

فالأسمر سلامة كما يُلقب وخطيبته عصفور، انتهت قصتهما قبل أن تبدأ، فعندما كانا ينتظران انتهاء الحرب أو حدوث أي فرصة للهدنة لإتمام زواجهما، كانت آلة الحرب أسرع، وزف العريس المصور شهيداً..

استشهد محمد في القصف الصهيوني الذي طال مجموعة صحفيين ورجال دفاع مدني وأطباء في مجمع ناصر الطبي، فارتقى مع زملائه حسام المصري ومعاذ أبو طه وأحمد عزيز ومريم أبو دقة.





وقد ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (246 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في استهداف مباشر لهم، رغم كل المطالبات المحلية والدولية لوقف استهداف الصحفيين.

وبدأت قصة محمد وهلا بعد عام على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وقد عرف حين خطب هلا عندها أهداها يوم خطبتها ربطة خبز، في وقت كانت المجاعة على أشدها، فكانت الهدية تعبر عن وضع إنساني صعب، حيث بات رغيف الخبز أغلى من الذهب..





سلامة، الذي وُلد في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 في بلدة عبسان الكبيرة، كان معروفاً بشغفه بالتصوير الصحفي. التحق بقناة الجزيرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث وثق انتهاكات جيش الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين.

درس محمد في مدارس بلدة عبسان الكبيرة وأنهى الثانوية العامة عام 2018، ثم حصل على دبلوم مهني في التصوير. كان يشارك في العديد من الدورات لتعلم فنون التصوير، مما ساعده على تطوير مهاراته في هذا المجال.





عُرف محمد بين زملائه بشجاعته واحترافيته العالية، حيث كان يصر على تغطية الأحداث حتى في أصعب الظروف. كان يحمل كاميرته في كل مكان، موثقاً الجرائم التي ترتكب ضد أبناء شعبه، مما جعله واحداً من أبرز المصورين في غزة.

استشهد محمد خلال العدوان على مستشفى ناصر، حيث كان يعمل على توثيق الأحداث. القصف أسفر عن استشهاد 15 فلسطينياً آخرين، مما زاد من حدة الغضب في الشارع الفلسطيني، حيث خرجت مظاهرات تندد بالعدوان.

شبكة الجزيرة أدانت استشهاد محمد سلامة، مؤكدة أن استهداف الصحفيين هو جزء من حملة ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة. كما أكدت أن عدد الشهداء من الصحفيين في غزة ارتفع إلى 10 منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استنكر جريمة الاغتيال، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة، مطالباً الهيئات الصحفية الدولية بالتحرك الفوري لحماية الصحفيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.