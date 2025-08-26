اجتماع للكابينت اليوم ونتنياهو قرر عدم الرد على مقترح اتفاق غزة

فلسطين اليوم

من المتوقع، أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً قد يكون حاسماً للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، للمصادقة على خطط جيش الاحتلال للسيطرة على مدينة غزة.

ووفق الإعلام العبري، سيُناقش خلال هذا الاجتماع أيضاً الرد الإسرائيلي الرسمي على الوسطاء، في حين قالت القناة 13 العبرية إن نتنياهو قرّر عدم الرد على المقترح، مشيرة إلى أنه يتذرّع بكونه "صفقة جزئية وليست شاملة".

وأفادت القناة 13 العبرية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم عدم الرد على مقترح الصفقة الذي وافقت عليه حركة حماس، وأنها نقلت رسالة واضحة للوسطاء مفادها أن الخطة الوحيدة المطروحة هي مقترح شامل ومتكامل.

ويعني ذلك صفقة بشروط إسرائيلية، بعد أن أحبط رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العديد من المقترحات السابقة.

ونقلت القناة عن مصادر مطّلعة على المحادثات الداخلية الإسرائيلية، أن نتنياهو يرغب في دراسة خيار احتلال غزة ومراقبة رد فعل حماس على هذا التطور.

وأضافت المصادر أن خطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف المحدّثة، التي نوقشت في الآونة الأخيرة، لم تعد مناسبة بالنسبة لنتنياهو.