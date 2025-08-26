مُجدداً: ترامب يتوقع "نهاية جيدة" لحرب غزة قريباً

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ هناك جهداً دبلوماسياً "جاداً للغاية" بشأن غزة، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني بدعم من واشنطن.

وأشار ترامب إلى أن الحرب في قطاع غزة قد تنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفاً خلال لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، أنه "يتواصل مع" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بشكل مكثف"، وأبلغه بضرورة انتهاء الحرب قريباً.

وتابع في هذا السياق: "أعتقد أنه خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة ستكون هناك نهاية جيدة وحاسمة"، ثم أضاف: "أعتقد أننا نقوم بعمل جيد للغاية، ولكن لا بد أن تنتهي الحرب".

بدوره، تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى جانب ترامب في البيت الأبيض قبيل اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، قائلاً "لم يتوقف (الصراع) قط. نسعى دائماً لإيجاد حل، أو في النهاية كما قال الرئيس، نريد أن ينتهي. يجب أن ينتهي دون وجود لحماس".

كما أبدى ترامب استياءه من غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر في غزة أدت لاستشهاد 20 شخصاً، بينهم خمسة صحافيين على الأقل، مشيراً إلى أنه لم يكن على علم بها. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "لست راضياً عنها. لا أريد أن أراها. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا... الكابوس".

من جهته، زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل تأسف بشدة لما وصفه "بالحادث المأساوي" الذي وقع في مستشفى ناصر. وواصل نتنياهو مزاعمه بالقول "حربنا مع إرهابيي حماس. هدفنا العادل هو هزيمة حماس وإعادة رهائننا إلى ديارهم"، على حدّ وصفه.

وفي المقابل، أفادت القناة 13 العبرية، مساء أول أمس الأحد، بأنّ رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير وجّه خلال زيارته إلى قاعدة سلاح البحرية في حيفا رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذ قال: "هناك صفقة (مطروحة) على الطاولة. إنها خطة (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف المحسّنة، ويجب أخذها الآن".

واعتبر زامير أنّ "الجيش الإسرائيلي وفّر الظروف اللازمة لصفقة تبادل الأسرى، والآن الأمر بيد نتنياهو. هناك خطر كبير على حياة المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين) في حال احتلال مدينة غزة".

وأطلق زامير هذه التصريحات في ظل التحضيرات الإسرائيلية لاحتلال غزة، وبعد إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط عشية بدء العملية.

ومن وجهة نظر رئيس الأركان، يستطيع الجيش الإسرائيلي احتلال غزة، لكن العملية قد تُعرّض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر، زاعماً أن عناصر المقاومة قد يقتلونهم، أو ينتحرون معهم، إذا شعروا بأن الجيش يقترب منهم أكثر من اللازم.

ويواصل الوسطاء انتظار الرد الإسرائيلي الرسمي على مقترح الصفقة الذي قبلت به حركة حماس، بينما يمضي نتنياهو في المماطلة بالرد، كما لم تُحدَّد جولة مفاوضات جديدة ومكان انعقادها.

ومن المنتظر أن يعقد نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً قد يكون حاسماً للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، للمصادقة على خطط جيش الاحتلال للسيطرة على مدينة غزة، وسيُناقش خلال هذا الاجتماع أيضاً الرد الإسرائيلي الرسمي على الوسطاء، في حين قالت القناة 13 العبرية إن نتنياهو قرّر عدم الرد على المقترح، مشيرة إلى أنه يتذرّع بكونه "صفقة جزئية وليست شاملة".