إصابات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، نتيجة استنشاق غاز أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مناطق بالضفة، كما أخطر الجيش بهدم ثلاثة منازل قرب القدس.

وقالت مصادر محلية إن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي قريتي شقبا وشبتين غرب مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 40 مواطنا بينهم أسرى محررون خلال اقتحام بلدة عرابة جنوب غربي جنين

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين وأطلقت إطلاق قنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابات بالاختناق.

وشمال مدينة القدس، ذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة الرام وأطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع في منطقة الدوار، دون أن يبلغ عن إصابات، أو اعتقالات.

كما ذكرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في بيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخطر أصحاب ثلاثة منازل في تجمع عرب الكعابنة شمال غرب القدس، بهدمها.

وقالت إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم ثلاثة منازل تعود ملكيتها لثلاثة أشقاء يسكنون في تجمع عرب الكعابنة شمال غرب القدس، علما أنهم يسكنون في هذه المنازل منذ ما يزيد على 40 عاما.

وجنوبي الضفة، أطلق الجيش قنابل الصوت صوب المواطنين على المدخل الرئيسي لبلدة إذنا غرب مدينة الخليل ما تسبب باشتعال النار في أرض محاذية للطريق، ولم يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

وطالت الاقتحامات، مساء الاثنين، قرية المغيّر شمال شرق مدينة رام الله، وقرية جورة الشمعة، جنوب مدينة بيت لحم، ومدينة قلقيلية وقرى عنبتا وزيتا بمحافظة طولكرم، تخللتها مداهمات لمنازل ومتاجر، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.