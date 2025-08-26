حرب الإبادة متواصلة: 15 شهيداً في مجازر جديدة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، سلسلة جرائم جديدة استهدفت خيام وملاجئ للنازحين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 15 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى وقوع إصابات عديدة.

ففي منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، استشهد 6 مواطنين بينهم 5 من عائلة كوارع، بينهم أب وأم وأطفالهما الثلاثة، إثر قصف مباشر استهدف خيمة في محيط شارع الطينة.

وأفادت الخدمات الطبية في قطاع غزة باستشهاد 7 مواطنين ومصابون ومفقودون في قصف إسرائيلي على منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، فيما أعلن مجمع الشفاء الطبي عن استشهاد مواطن ومصابون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة

ومن جهته، افاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد مواطنة وطفلتها في قصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد مواطنان من عائلة الداية (رجل وزوجته) بعد قصف جوي طال خيمة نازحين في منطقة السوارحة، ما أدى أيضاً إلى إصابة آخرين بجراح مختلفة.

كما فجر جيش الاحتلال روبوتا مفخخاً في المناطق الشمالية لجباليا النزلة شمال غزة