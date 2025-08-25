استشهاد أسير متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال في الخليل

فلسطين اليوم

استشهد الأسير الفلسطيني مصعب عبد المنعم العيدة، اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية بأنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب العيدة (20 عاما) متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال، الخميس الماضي، في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري في منطقة تل الرميدة، أطلقت الرصاص الحي باتجاه الشاب العيدة، وأصابته بجروح خطيرة، قبل أن تعتقله وهو مصاب.