خبير اقتصادي يكشف: مشاكل الاقتصاد الإسرائيلي بدأت قبل الحرب مع إيران

فلسطين اليوم

في بداية الأسبوع الماضي، نشر المكتب المركزي للإحصاء بيانات النمو للربع الثاني، والتي أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بنسبة 1.6%، بانخفاض سنوي قدره 6.2%.

بعد بضعة أيام، أشار إعلان سعر الفائدة الذي نشره بنك "إسرائيل" إلى أنه باستثناء آثار الحرب مع إيران، كان النمو إيجابيًا، ولكنه أقل من إمكانات الاقتصاد على المدى الطويل. ومع ذلك، لا يتفق جميع الاقتصاديين مع هذا التقييم.

أحد هؤلاء هو أليكس زابرزينسكي، كبير الاقتصاديين في بيت ميتاف للاستثمار، والذي يعتقد أنه حتى بدون تأثير الحرب، لكان الاقتصاد الإسرائيلي على الأرجح قد ركد أو حتى انكمش.

وحسب رأيه، تشير المقارنة مع الأزمات السابقة إلى أن الضرر الاقتصادي الحالي كان أخف بكثير، لذا لا يمكن تفسير الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي بالحرب وحدها.

يذكر زبرزينسكي أنه في الربع الأول من عام 2020، الذي شهد فرض إغلاق كامل لمدة 12 يومًا – وهي نفس مدة الحرب مع إيران تمامًا – انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بنسبة 1.8%.

وهو انخفاض أشد حدة من الانخفاض المسجل حاليًا، إلا أن الشعور المصاحب له لم يكن أشد وطأة فحسب، بل كانت البيانات أيضًا أشد وطأة: ففي أبريل 2020، أبلغت 43% من الشركات عن انخفاض في الإيرادات بأكثر من 50%، مقارنةً بنسبة 24% فقط خلال الحرب الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، لم يعمل 40% من الموظفين على الإطلاق (24% منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر)، وهو واقع لا يقترب من الوضع في يونيو 2025. يمكن مقارنة الوضع مع بداية الحرب على غزة في الربع الأخير من عام ٢٠٢٣.

في ذلك الوقت، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بنسبة ٩٫٦٪، وهو انخفاض يعكس خسارة قدرها ١٫٢٪ تقريبًا لكل ١٢ يومًا من القتال – أي أقل من خسارة الحرب مع إيران.

كما أظهرت الاستطلاعات صورة أكثر خطورة في ذلك الوقت: حيث أفادت ٥٢٪ من الشركات بانخفاض في الإيرادات بأكثر من ٥٠٪، بينما أشارت ٢٤٪ فقط من الشركات إلى أن أكثر من ٨٠٪ من موظفيها يواصلون العمل – مقارنة بـ ٣٤٪ حاليًا.

من هنا، يقول زابرزينسكي، إن الاستنتاج الواضح هو أن الاقتصاد كان راكدًا، بل وحتى في حالة انكماش، حتى قبل اندلاع الحرب.

وتُضاف إلى ذلك مؤشرات أخرى: انخفاض في مؤشر بنك إسرائيل المُركّب في أبريل ومايو، وضعف ملحوظ في استطلاع اتجاهات الأعمال الذي يُجريه مكتب الإحصاء المركزي حتى قبل الحرب مع إيران.

“هذا يعني أن توقعات النمو الرسمية لعام ٢٠٢٥ – ٣.٣٪ في بنك إسرائيل و٣.١٪ في وزارة المالية – غير واقعية. ووفقًا لزبرزينسكي، فإنه في ظل افتراضات معقولة، سيتراوح النمو هذا العام بين ٢٪ و٢.٥٪ فقط.

ويضيف: “حتى لو لم ينمُ الاقتصاد أو حتى ينكمش في الربع الثاني، حتى بدون الحرب في إيران، فإن على صانعي السياسات استخلاص استنتاجات بشأن السياسة المالية والنقدية”.