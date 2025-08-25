"الإعلامي الحكومي" يُدين ارتكاب الاحتلال مجزرة مجمع ناصر الطبي

فلسطين اليوم

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، ارتكاب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مُروّعة بقصف جديد لمجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء 20 شهيداً بينهم صحفيون وأطباء وعناصر إنقاذ.

كما أدان الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، بأشد العبارات الجريمة المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" باستهدافه المتلاحق، ولأكثر من مرة، مجمع ناصر الطبي وسط مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة)، حيث أسفرت جريمة الاحتلال اليوم عن ارتقاء 20 شهيداً بينهم 4 صحفيين وعدد من الأطباء وعناصر الدفاع المدني الذين هرعوا لإنقاذ المصابين في القصف الأول، إضافة إلى وقوع إصابات متعددة.

وقال: "إن هذا الاعتداء يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الطبية والطواقم الصحفية والإغاثية. ونؤكد أن استهداف مجمع طبي مدني وفرق الإنقاذ والصحفيين يعكس سياسة ممنهجة لإسكات الحقيقة وحرمان المدنيين من حقهم في العلاج".

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والداعمين له وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، ونطالب المجتمع الدولي وهيئاته المختصة بإدانة هذه الجريمة المُروّعة، والتحرك الجدي والفاعل لوقف جرائم الإبادة الجماعية، وتقديم قادة الاحتلال "الإسرائيلي" للمحاكمة أمام المحاكم الدولية المختصة.