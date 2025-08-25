"الأورومتوسطي": استهداف مجمع ناصر ليس عشوائياً ونُفذ بتوجيه استخباراتي دقيق

فلسطين اليوم

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل صباح اليوم طبيبًا وخمسة صحافيين وعنصرًا في الدفاع المدني في غارة مزدوجة داخل مجمع ناصر الطبي في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وعدّ المرصد الأورومتوسطي، أن هذه الجريمة المركّبة تشكّل مصيدة محسوبة لاستهداف فرق الإنقاذ والصحفيين وإسكات الشهود وتقويض فرص نجاة الفلسطينيين.

وقال: "فريقنا الميداني رصد تحليق مسيّرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض جدًا في سماء مجمع ناصر الطبي قبل استهداف المكان"، مضيفاً: "أن الهجوم لم يكن عشوائيًا بل متعمدًا ونُفّذ بتوجيه استخباري دقيق شمل معلومات تفصيلية حول طبيعة المكان المستهدف وهوية الضحايا.

وأشار إلى أن هذا النمط لا يشكّل حادثًا منفردًا بل سياسة إسرائيلية متكرّرة وموثّقة في مواقع متعددة خلال الإبادة الجماعية.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن ما جرى جريمة متعدّدة الأركان، إذ استهدف جيش الاحتلال مرفقًا طبيًا محميًا، وقتل طبيبًا وصحافيين أثناء أداء مهامهم، واستهدف مرضى خلال محاولات إسعافهم، وقتل وأصاب عناصر من الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجب الإنقاذ.