58 شهيداً و308 إصابات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، عن وصول 58 شهيداً و308 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,744 شهيدًا و158,259 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، مضيفة: "بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,900 شهيد و46,218 إصابة".

وأوضحت، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 28 شهيدًا و184 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,123 شهيدًا وأكثر من 15,615 إصابة.

وأفادت، بأن مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت 11 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 300 حالة وفاة، من ضمنهم 117 طفلًا.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة