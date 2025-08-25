"الجهاد": عدوان الاحتلال على مجمع "ناصر" جريمة ضد الإنسانية

فلسطين اليوم

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، بأشد العبارات العدوان الحاقد الذي شنه الاحتلال ضد مجمع ناصر الطبي في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، ظهر اليوم، مؤكدة أنها جريمة جديدة ضد الإنسانية، أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى من الأطقم الصحفية والإعلامية والطبية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن عجز المؤسسات الدولية وحكومات العالم عن وضع حد لجرائم الاحتلال الوحشية يشجعه على الاستمرار في إراقة المزيد من دماء الأبرياء والمدنيين، في أبشع حرب إبادة يشهدها العصر الحديث.

ونعت إلى الشعب الفلسطيني العظيم استشهاد ثلة من الصحفيين: الصحفية مريم أبو دقة، والصحفي معاذ أبو طه، والمصورين حسام المصري ومحمد سلامة، سائلين الله أن يتغمدهم، وسائر شهداء شعبنا، بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وشددت على أن الاستهداف الممنهج والمتواصل بحق الأطقم الإعلامية والطبية والمدنية يؤكد مرة جديدة أن حكومة الكيان وجيشه هم الأكثر انحطاطاً وإجراماً في التاريخ.