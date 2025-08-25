الأردن يحمل "إسرائيل" مسؤولية اعتداء مستوطنين على قافلة مساعدات لغزة

فلسطين اليوم

حملت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، "تل أبيب" مسؤولية اعتداء مستوطنين إسرائيليين على شاحنات مساعدات أرسلتها المملكة إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، وزير الاتصال الحكومي محمد المومني في تصريح صحفي، إن "عدداً من المستوطنين حاولوا مساء أمس الأحد تعطيل قافلة المساعدات الإغاثية المكونة من 59 شاحنة، والتي تمكنت من العبور إلى غزة في وقت لاحق".

وأكد أن "الاعتداءات شملت 4 شاحنات، إذ تعرضت إلى هجوم ورشق بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم واجهات زجاجية أمامية لها، كما جرى ثقب للإطارات وكسر بعض الأجسام الأمامية والجانبية لتلك الشاحنات".

وأدان "استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الشاحنات الأردنية التي تحمل مساعدات إلى الأهل في قطاع غزة".

وحمّل المومني "السلطات الإسرائيلية مسؤولية هذه التصرفات لعدم لجمها"، مؤكدا أن "هناك تساهلاً في السيطرة على هذه الأعمال التي تعرض سلامة السائقين للخطر، مما يعيق العمل الإغاثي ويشكل خرقاَ للمواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة".

وقال: إن "جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية (رسمية) في إرسال المساعدات إلى الأهل بغزة لا تزال تصطدم بعوائق (إسرائيلية) مفتعلة، منها تقديم طلب إلكتروني لنقل المساعدات، وفرض جمارك مستحدثة، ما يرفع المدة الزمنية لإيصال المساعدات من ساعتين إلى نحو 36 ساعة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها مستوطنون على المساعدات الأردنية لغزة، حيث قالت الحكومة في 6 آب الجاري، إن مستعمرين اعتدوا على قوافل مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، داعية تل أبيب إلى "التدخل وعدم التساهل".