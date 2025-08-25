مسؤولون "إسرائيليون" يتوقعون موعد تحديد المكان الجديد لإدارة مفاوضات الصفقة

فلسطين اليوم

قدّر مسؤولون سياسيون "إسرائيليون"، اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، أن يُقدم الكابينت الإسرائيلي على تحديد المكان الجديد لإدارة محادثات التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وقالت صحيفة "معاريف"، العبرية: "إن مسؤولين سياسيين يقدرون أنه خلال يومين أو ثلاثة سيحدد مكان جديد لإدارة محادثات التفاوض، وربما يتخذ القرار بهذا الشأن اليوم".

يشار إلى أن "إسرائيل" سحبت وفدها التفاوضي من العاصمة القطرية "الدوحة" قبل نحو شهر، ما أدى إلى فشلها، وبعد أيام اتخذ الكابينت الإسرائيلي قراراً باحتلال مدينة غزة، نزوح أهلها إلى جنوب القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيداً، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.