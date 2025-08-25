الإعلام الحكومي: ارتفاع أعدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 244

فلسطين اليوم

الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 244 بعد استشهاد 4 صحفيين اليوم

أعلن المكتب الاعلامي الحكومي اليوم الاثنين 25 اغسطس 2025 ، ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (244 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين:

الصحفي الشهيد/ حسام المصري : الذي يعمل مصوراً صحفياً مع وكالة رويترز للأنباء

الصحفي الشهيد/ محمد سلامة : الذي يعمل مصوراً صحفياً مع قناة الجزيرة

الصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة : التي تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام بينها اندبندنت عربية وAP

الصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه : الذي يعمل صحفياً مع شبكة NBC الأمريكية

اعتبر المكتب الاعلامي ان استشهد الزملاء الصحفيين عندما ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" جريمة مروّعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، وراح ضحية هذه الجريمة العديد من الشهداء.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل الاعلامي الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.