ماذا يشترط نتنياهو على الحكومة اللبنانية ؟

فلسطين اليوم

أعلن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداده لـ«تقليص تدريجي» لوجود لجيش الإسرائيلي إذا اتخذت الحكومة اللبنانية خطوات لتفكيك حزب الله، مشيداً بقرارها الأخير المتعلق بالعمل على نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025.

وقال: «الآن هو الوقت المناسب لإسرائيل ولبنان للمضي قدماً بروح التعاون، والتركيز على الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح حزب الله وتعزيز الاستقرار والازدهار في كلا البلدين».

وأضاف: «إذا اتخذت قوات الأمن اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، فستتخذ إسرائيل خطوات مماثلة، بما في ذلك تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة».