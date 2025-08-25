الاحتلال يهدم بركسا في قرية الولجة

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 25 اغسطس 2025، بركسا في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتمركزت في محيط مسجد الهدى، وباشرت بهدم بركس يستخدم كفرن، يعود للمواطن علي عودة.

وخلال الأشهر الماضية، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم منازل المواطنين وتخريب ممتلكاتهم واقتلاع آلاف أشجار الزيتون، والتي كان آخرها اقتلاع نحو 10 آلاف شجرة زيتون عمر بعضها لا يقل عن 100 عام، في السهل الشرقي لقرية المغير، شمال شرق رام الله.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تموز الماضي، 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلاً مأهولاً، و11 غير مأهولة، و22 منشأة زراعية، و26 مصدر رزق وغيرها.

فيما نفذ المستعمرون 232 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وتسببت في اقتلاع وتخريب وتسميم 2844 شجرة منها 2647 من أشجار الزيتون.