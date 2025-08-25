حملة اعتقالات بالضفة واستهداف عائلات الأسرى وطلبة الجامعات

فلسطين اليوم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين 25 آب/أغسطس 2025، تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، طالت أقارب أسرى، إضافة إلى طلبة جامعيين.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من الجهة الشرقية، وانتشرت في منطقة المسلخ وحي كفر سابا، واعتقلت الشاب رجب الأقرع بعد مداهمة منزله.

كما نفذت اقتحاماً واسعاً في بلدة عزون شرق المحافظة، واعتقلت المواطن عماد راجح شبيطة (والد الأسيرين ياسين ومحمد شبيطة) وابنته سلمى ، بعد تفتيش منزلهم والعبث بمحتوياته.

أما في طولكرم، في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعيد بدران عقب مداهمة منزله.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إياد زياد أبو عواد (50 عاماً) ونجله محمد (23 عاماً) من بلدة بيرزيت شمال رام الله، بعد مداهمة منزلهما. كما اقتحمت القوات عدة قرى وبلدات بالمحافظة بينها المزرعة الشرقية وسلواد ودير جرير وكفر مالك ويبرود وخربة أبو فلاح ودير أبو مشعل، ونفذت عمليات تفتيش واسعة دون تسجيل اعتقالات إضافية.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم واعتقلت الشاب بلال عوض حمامرة (20 عاماً)، كما اعتقلت الشاب مؤمن حسين محمود تعامرة من منطقة جبل الموالح في المدينة.

أما نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتقلت الشاب محمد حسن مسيمي الملقب بـ"النص"، بعد مداهمة منزله.

قائمة المعتقلين:

1. رجب الأقرع – قلقيلية

2. عماد راجح شبيطة (والد الأسيرين ياسين ومحمد شبيطة) – عزون – قلقيلية

3. سلمى عماد شبيطة (شقيقة الأسيرين ياسين ومحمد شبيطة) – عزون – قلقيلية

4. سعيد بدران – دير الغصون – طولكرم

5. إياد زياد أبو عواد – بيرزيت – رام الله

6. محمد إياد أبو عواد – بيرزيت – رام الله

7. بلال عوض حمامرة – حوسان – بيت لحم

8. مؤمن حسين محمود تعامرة – جبل الموالح – بيت لحم

9. محمد حسن مسيمي "النص" – مخيم بلاطة – نابلس