أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء 15 شهداء والعديد من الاصابات في حصيلة اولية ، جراء استهداف الاحتلال أول للطابق الرابع بمجمع ناصر الطبي قبل قليل أعقبه استهداف ثاني عند وصول الطواقم الاسعافية لانتشال المصابين والشهداء .





وأضاف المصدر الطبي، أن من بين الشهداء الصحفيين مصور تلفزيون فلسطين حسام المصري، ومصور قناة الجزيرة محمد سلامة، ومريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، إصافة لإصابة عدد من الصحفيين، كما استشهد عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.

وكان قد استشهد قبل يومين مصور تلفزيون فلسطين خالد المدهون.

نفذت طائرة انتحارية ظهر اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 عملية اغتيال للصحفي حسام المصري مصور وكالة "رويترز" ، بعد استهدافه في مبنى “الياسين” داخل مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع .

وأعلنت المصادر الطبية عن استشهاد 5 مواطنين بينهم الصحفي حسام المصري وإصابة الزميلين حاتم عمر ومحمد أشرف سلامة ، حيث تم خلال عمليات انتشال الشهداء والمصابين استهداف المكان مرة ثانية.